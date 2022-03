Zelenskyj er rasende på Nato

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg utelukket fredag at forsvarsalliansen vil intervenere militært i Ukraina, som ikke er medlem av Nato.

– Vi har et ansvar som Nato-allierte for å hindre at denne krigen eskalerer utenfor Ukraina, for det vil bli enda farligere og ødeleggende og forårsake enda mer menneskelig lidelse, sa Stoltenberg.

Den eneste måten å håndheve et flyforbud over Ukraina på, vil være å sende kampfly. Det vil kunne kaste store deler av Europa ut i krig, advarte han.

– Vi kommer derfor ikke til å rykke inn i Ukraina, verken på bakken eller i lufta, slo Stoltenberg fast.

Følelsesladd

Natt til lørdag fikk Stoltenberg svar på tiltale fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som i en åtte minutter lang video lagt ut på Facebook tok et rasende og følelsesladd oppgjør med Nato.

– Natos utenriksministermøte viste at det ikke er alle som ser på kampen for frihet som Europas fremste mål, sa Zelenskyj.

– Gjennom å nekte å opprette en flyforbudssone, har alliansen gitt grønt lys til bombingen av ukrainske byer. Alle som dør heretter, dør på grunn av dere, fortsatte han.

Alt Nato-landenes utenriksministre greide å bli enige om fredag, var ifølge Zelenskyj å sende 50 tonn med diesel til Ukraina.

– Kanskje for at vi kan sette fyr på Budapest-avtalen og få den til å brenne bedre. Men det brenner alt hos oss, sa han, med henvisning til avtalen fra 1994 der Ukraina ga slipp på sine atomvåpen i bytte mot sikkerhetsgarantier fra Russland.

[ USAs tidligere visepresident Mike Pence går hardt ut mot partifeller ]

Snakker med senatorer

Lørdag skal Zelenskyj snakke direkte med representantene i Senatet i Washington, for første gang siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

En fersk meningsmåling Ipsos har utført for Reuters viser at tre av fire amerikanere mener at Nato bør opprette en flyforbudssone over Ukraina, noe både Pentagon og Det hvite hus har avvist.

Telefonsamtalen med Zelenskyj er satt opp på initiativ fra Ukrainas ambassade i Washington, og alle de 100 senatorene er invitert til å delta.

Blant dem er også senator Lindsey Graham, som har høstet massiv kritikk etter ha tatt til orde for at Russlands president Vladimir Putin bør likvideres.

– Den eneste måten å få en slutt på dette er om noen i Russland dreper denne fyren. Dere vil gjøre landet deres og verden en stor tjeneste, tvitret han tidligere i uka.

Både demokrater og republikanere har i ettertid gått hardt ut mot Graham og kalt utspillet uansvarlig og farlig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen