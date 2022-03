Terror-ettersøkt Taliban-minister viste seg offentlig

Haqqani ble fotografert da han lørdag deltok på uteksamineringsseremonien til det første kullet med politibetjenter som har fullført utdannelsen etter at Taliban tok over makten i Afghanistan i august i fjor.

Dette var også første gang Haqqani har uttalt seg til mediene siden han ble utnevnt til innenriksminister.

Sirajuddin Haqqani leder det såkalte Haqqani-nettverket, som ifølge FNs sikkerhetsråd sto bak angrepet på Serena Hotel i Kabul der blant andre den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept i 2008.

I en tale under seremonien sa Haqqani at flere blant Talibans sikkerhetsstyrker har begått forbrytelser mot afghanske sivile og at disse vil bli straffeforfulgt. Sivile har fortalt om grove overgrep fra Taliban-soldater som har gjennomført dør-til-dør aksjoner og ved veisperringer og kontrollposter.

Haqqani erkjenner at «tilfeller av mishandling skjer» blant tidligere Taliban-krigere som nå har gått fra å utkjempe en krig til å jobbe som politibetjenter i Afghanistans gater, men la til at de er under opplæring.

