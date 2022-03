Ekspert spår 10 millioner krigsflyktninger fra Ukraina

– President Vladimir Putins krigføring i Tsjetsjenia drev en firedel av tsjetsjenerne på flukt, sier Knaus til RND.

– En firedel av Ukrainas befolkning tilsvarer 10 millioner, legger han til.

Knaus bygger sin analyse på måten Russland kriger på, som ifølge ham har endret seg lite siden krigen i Tsjetsjenia.

– I løpet av en uke er det like mange som har nådd EU som under hele krigen i Bosnia. Hurtigheten viser at vi står overfor den raskeste og største flyktningkatastrofen i Europa siden andre verdenskrig, sier han.

