Tormod Heier: Putin kan bruke atomkraftverkene som pressmiddel

Natt til fredag var det harde kamper ved Zaporizjzja-kraftverket, Europas største atomkraftverk. Ukraina har fire operative kjernekraftverk.

– Kampene om atomkraftverket er viktige fordi de har en stor politisk og militær verdi for så vel Russland som for Ukraina, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole til NTB.

– Dersom Russland får kontroll med de fire atomkraftverkene i Ukraina, som til sammen har 14 reaktorer, så vil russiske myndigheter få et viktig virkemiddel i møtet med Vesten, sier han.

Kan være pressmiddel mot Vesten

Han mener kraftverkene kan bli brukt som tvangsmidler for å presse Vesten til delvis å stanse sanksjonsregimet mot Russland.

– Men også for å true Vesten til å stanse forsyningene av våpen og utstyr inn til ukrainske styrker, siden dette forlenger den russiske krigen og øker de russiske kostnadene, sier Heier.

Heier sier at det ikke er usannsynlig at Vladimir Putin bruker kraftverkene som et pressmiddel.

– Putin har satt seg i respekt på en svært brutal måte, og han har vist Vesten at Russland er villig til å gå svært langt for å presse sine krav igjennom, sier Heier.

– Ved siden av dette psykologiske presset mot Vesten vil en russisk kontroll med atomkraftverkene også ha en operativ militærstrategisk virkning: Det vi bli mulig å påvirke strømtilførselen til de store ukrainske byene, sier Heier.

Det kan påvirke ukrainske myndigheters mulighet til å operere og holde kampmoralen oppe, mener Heier.

Kamper ved, ikke om kraftverkene

Heiers kollega, Geir Hågen Karlsen, sa tidligere fredag til NTB at han ikke anser det som sannsynlig at Russland har angrepet kraftverkene for å få kontroll over dem, selv om de trolig er strategisk viktige mål.

– Det er som utenriksministeren sa dypt uansvarlig med kamper rundt et atomkraftverk, samtidig ser det ut for meg som om dette er kamper mellom to parter og ikke et målrettet angrep mot kjernekraftverket, sa Karlsen til NTB.

– For meg ser det ut som kamper mellom to parter som finner sted ved et kjernekraftverk. Jeg vil ikke spekulere på hvorvidt det er kraftverket som er målet, om de er i ferd med å rydde vei eller at det tilfeldigvis skjer der, sa Karlsen.

