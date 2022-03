Stoltenberg: Russland har knust freden på det europeiske kontinent

Fredag møttes Nato-landenes utenriksministre i Brussel for å diskutere utviklingen i Ukraina, en drøy uke etter at russiske styrker invaderte landet.

– Vi står sammen med det ukrainske folk og landets demokratisk valgte regjering, og vi ber president Putin om å stanse denne krigen, trekke alle sine styrker ut av Ukraina og i god tro slutte opp om diplomati, sa Stoltenberg da han åpnet møtet.

Ukraina er ikke medlem av Nato, og forsvarsalliansen er derfor heller ikke direkte part i krigen.

[ Vil du vite mer om Ukraina, Russland og Putin? Disse bøkene gir svar (+) ]

Ønsker ikke konflikt

– Vi ønsker ikke konflikt med Russland, understreket Stoltenberg, men la til at Nato vil forsvare hver eneste tomme av eget territorium.

Noen timer før møtet gikk Stoltenberg hardt ut mot den russiske krigføringen, etter at det ble kjent at russiske styrker hadde angrepet et av Ukrainas atomkraftverk og satt deler av anlegget i brann.

– Nattens hendelser viser hensynsløsheten og behovet for å stanse krigen, sa han.

Saken fortsetter under videoen

Sjokkert

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), som er på plass i Brussel, reagerer også sterkt på angrepet.

– Dette har sjokkert en hel verden. Vi har sterke minner fra ulykken ved Tsjernobyl i sin tid, sa hun.

Huitfeldt skal senere fredag også delta på EUs utenriksministermøte i Brussel, og det samme skal USAs utenriksminister Antony Blinken.

Det samme skal Stoltenberg og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen