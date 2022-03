FNs menneskerettighetsråd skal granske anklager om russiske forbrytelser i Ukraina

32 av de 47 medlemslandene stemte ja til en etterforskning.

Kun Russland og Eritrea stemte imot, mens de øvrige medlemmene i rådet stemte avholdende. Dette gjelder også russiske allierte som Cuba, Kina og Venezuela.

Etterforskningen som nå skal skje, er den mest alvorlige som rådet har myndighet til å etablere. Det dreier seg om en uavhengig, internasjonal etterforskningskommisjon. Tre etterforskere skal oppnevnes for å etablere «fakta, omstendigheter og grunnleggende årsaker for slike brudd og overgrep, og samle bevis med sikte på å sørge for at de som står bak stilles til ansvar,» heter det i uttalelsen.

Rådet fordømte også menneskerettighetsbrudd begått av russiske styrker i Ukraina på det sterkeste.

– Budskapet til Russlands president Vladimir Putin er klart: du er isolert globalt, og hele verden er imot deg, sier Ukrainas ambassadør i rådet, Jevhenia Filipenko.

