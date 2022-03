Zelenskyj: Baltikum er neste på Russlands liste dersom Ukraina faller

– Dersom vi ikke eksisterer mer vil, Gud forby, Latvia, Litauen og Estland være neste på lista. Tro meg, sa den ukrainske presidenten på en pressekonferanse torsdag.

Russiske og ukrainske forhandlere innledet torsdag en ny runde med samtaler i Hviterussland. Russland krever blant annet at Ukraina anerkjenner Krim-halvøya som en del av Russland, i tillegg til at to selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina blir anerkjent av Ukraina.

Torsdag gjentok Zelenskyj ønsket om å snakke med sin russiske motpart, Vladimir Putin, noe han mener er «den eneste muligheten til å stanse krigen».

[ – For øyeblikket har Putin tilsynelatende full kontroll med den harde kjernen. Men ting kan skje fort hvis det først begynner å rakne ]