Nordisk ministerråd fryser samarbeidet med Russland

– Russlands militære angrep på Ukraina gjør det helt umulig å fortsette et samarbeid under de rådende omstendigheter. Nordisk ministerråds samarbeid i Russland har pågått siden 1995. Det har ledet til hundrevis av prosjekter innenfor områder som helse, klima og miljø, forskning, journalistikk og mediene, opplyser de nordiske samarbeidsministere i en pressemelding.

Videre skriver de at de nordiske samarbeidsministrene fordømmer på det kraftigste den russiske invasjonen av Ukraina. Russlands militære angrep på Ukraina gjør det helt umulig å fortsette et samarbeid under de rådende omstendigheter.

