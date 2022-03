FN: En million har flyktet fra Ukraina

– I løpet av bare sju dager har vi sett at en million flyktninger har flyktet fra Ukraina og til naboland, tvitrer byråsjef Filippo Grandi.

– For mange flere millioner i Ukraina, er det på tide at våpnene legges ned, slik at livreddende humanitær hjelp kan bli gitt, skriver han videre.

Tallet fra UNHCR betyr at mer enn 2 prosent av Ukrainas befolkning er drevet på flukt på mindre enn en uke. Verdensbanken anslo befolkningen til 44 millioner i slutten av 2020.

UNHCR har tidligere anslått at opptil 4 millioner kan bli tvunget til å forlate Ukraina, men samtidig advart om at tallet kan bli enda høyere.

Siden den syriske borgerkrigen brøt ut i 2011, anslår FN at mer enn 5,6 har flyktet fra landet. Det er den største flyktningstrømmen i verden, men selv i 2013, da frekvensen var på sitt høyeste, tok det tre minst tre måneder før en million flyktninger hadde forlatt Syria.

UNHCR-talsperson Shabia Mantoo sa onsdag at flyktningstrømmen fra Ukraina kan føre til «den største flyktningkrisen dette århundret» om den fortsetter i samme tempo.

