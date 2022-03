– Dere er et lysende eksempel på europeisk solidaritet, sa von der Leyen under et besøk i Bucuresti torsdag, henvendt til landets president Klaus Iohannis.

EUs nye senter vil bli et lager der forsyninger, også fra private, skal samles inn, for deretter å bli videresendt til Ukraina. Senteret skal etter planen stå klart i løpet av noen få uker.

Ifølge EU-kommisjonen planlegges det også lignende sentre i Polen og Slovakia.

