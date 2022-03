En halv million innbyggere bedt om å evakuere i Sydney

Etter at voldsom nedbør har herjet fra Brisbane i nord til Sydney i sør i mange dager, stiger elvene nå i Sydney-området, der det bor til sammen fem millioner mennesker.

Myndighetene advarer om farlige værforhold det neste døgnet. Australias meteorologibyrå melder om at det kan komme styrtfloder og vind på opptil 25 sekundmeter i kastene. Flere titalls bydeler og kommuner i Sydney er i alarmberedskap.

200.000 innbyggere har fått direkte evakueringsordre, mens ytterligere 300.000 har fått beskjed om å forberede seg på at det kan bli nødvendig.

– Vi tror det blir verre før det blir bedre, sa førsteminister i delstaten New South Wales, Dominic Perrottet.

Kystbyer opptil 200 kilometer sør for Sydney har også fått flomvarsel. Heller ikke i Brisbane, 450 kilometer nord for byen, er faren over. Vannmassene stiger på ny etter oversvømmelsene i forrige uke, og kraftig tordenvær rammer regionen. Flere nabolag ligger fortsatt under vann.

Oversvømmelsene har krevd 14 menneskeliv langs hele Australias østkyst siden 22. februar. Byen Lismore har vært særlig hardt rammet.

