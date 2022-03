33 mennesker skal være drept i bombeangrep mot Tsjernihiv

Det opplyser nødetatene i byen torsdag kveld.

Dødstallene har steget utover ettermiddagen. Det ble først rapportert om ni drepte, deretter 22.

– Russiske kampfly angrep også to skoler i Staraya Podusivka-området av byen, og private hjem. Redningsarbeidere jobber i området, skrev guvernør Vjatsjeslav Tsjaus på Telegram torsdag ettermiddag.

Tsjernihiv ligger om lag 120 kilometer nordøst for hovedstaden Kyiv.

Siden invasjonen startet for en uke siden, har Russland sagt at de ikke retter skyts mot sivile mål, til tross for omfattende bevis på det motsatte.

Ifølge ukrainske myndigheter har minst 350 sivile blitt drept siden invasjonen startet. FN sier de har registrert 249 drepte sivile, men at det reelle tallet sannsynligvis er betydelig høyere. Blant de 249 drepte er 17 barn.

