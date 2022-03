Hundrevis av barnehjemsbarn blant flyktningene fra Kyiv

Da Russland trappet opp angrepene mot hovedstaden ble barna evakuert fra de to barnehjemmene Svyatoshinksyj og Darnytskyyj. De flest av barna er fysisk eller psykisk utviklingshemmet.

– Disse barna har sykdommer som gjør at de trenger mye oppmerksomhet og omsorg, sier Larissa Leonidovna som leder Svyatoshinksyj barnehjemmet i Kyiv.

Humanitær katastrofe

Hun påpeker at det ikke var trygt for dem i hovedstanden og at de på det verste måtte være under bakken i lengre tid mens bombingen pågikk.

Ifølge FN har nesten 836.000 mennesker flyktet fra Ukraina til nabolandene den siste uken. Det kalde været i Øst-Europa har gjort det enda mer krevende.

Sjef i FNs flyktningbyrå Filippo Grandi har varslet at Europa står overfor den største flyktningkrisen siden Balkan-krigene. Byrået anslår at antallet flyktninger snart vil bikke 1 million.

Reiser videre til Polen

Polen er landet som har tatt imot flest flyktninger til nå som følge av krigen i Ukraina. Antallet oversteg onsdag 450.000. Også gruppen fra barnehjemmene er på vei dit.

Til sammen utgjør de 216 personer bestående av barn og deres ledsagerne.

Etter at de ankom togstasjonen Záhony i Ungarn, ble de fraktet videre med buss i grupper på tretti. Målet er byen Opole i Polen, der de skal bo og bli tatt vare på videre.

