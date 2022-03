FN advarer mot voldsutviklingen i Sør-Sudan

Bare i løpet av noen få måneder i fjor ble 440 sivile drept i harde kamper i det sørvestlige Sør-Sudan, opplyser FN. Rapporten om de nye kamphandlingene kommer etter at FN i februar advarte om at verdens yngste land risikerer at det bryter ut ny borgerkrig.

Det er økte politiske konflikter og oppblussing av etnisk vold som nå truer med å ødelegge den lille framgangen som er oppnådd i den skjøre fredsprosessen i landet.

– Det ble begått alvorlige menneskerettighetsbrudd og overgrep mot sivile under kamphandlinger i Tambura-distriktet i delstaten Western Equatoria, heter det i en felles rapport fra FN-operasjonen i Sør-Sudan, UNMISS, og FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Langvarig konflikt

I rapporten anklages væpnede styrker som er lojale til president Salva Kiir og styrker knyttet til visepresident Riek Machar, for å stå bak volden.

Machar ble utnevnt til visepresident da Sør-Sudan fikk sin selvstendighet i 2011, men fikk etter en langvarig maktkamp med Kiir sparken to år etter.

De to mobiliserte deretter sine respektive folkegrupper, dinka og nuer, til kamp.

Dinka og nuer er de største folkegruppene i Sør-Sudan. Men disse gruppene består igjen av forskjellige undergrupper. Det er flere konflikter og mye vold også mellom og innad i disse. Det er konflikter på ulike nivåer i samfunnet, og gruppetilhørigheten er også fleksibel.

I FN-rapporten går det fram at minst 440 sivile ble drept og 18 ble skadd i kamper mellom de rivaliserende gruppene i Tambura-distriktet i perioden juni-september i fjor. 74 mennesker ble bortført.

Minst 64 sivile ble offer for konfliktrelatert, seksuell vold, deriblant en 13 år gammel jente som ble utsatt for gjengvoldtekt. Hun døde av mishandlingen. Minst 56 personer ble meldt savnet i den samme perioden.

I tillegg ble rundt 80.000 tvunget til å flykte fra hjemmene sine på grunn av kamphandlinger.

Macheter, kniver og køller

Plyndring og ødeleggelse av eiendom, verneplikt for barn, angrep på personell og anlegg, hatefulle ytringer og oppfordring til vold var blant de andre bruddene på menneskerettighetene som FNs etterforskning avdekket.

Et stort antall ofre og vitner som er intervjuet i rapporten, beskriver menn bevæpnet med AK-47-rifler, maskingevær og andre våpen inkludert macheter, kniver og køller.

Vitnene beskriver også at angriperne ofte beveget seg i små grupper, at de var kledd i svart og skjulte ansiktene sine. De snakket en blanding av språk – azande, balanda og arabisk.

Høytstående militære tjenestemenn, religiøse ledere og andre samfunnsledere er også anklaget for å delta i voldshendelser.

De skyldige må straffes

FN oppfordrer alle parter i konflikten til å pågripe og straffe alle som er involvert i drap, voldtekter, bortføringer og andre brudd på menneskerettighetene.

– De som står bak den brutale volden mot menn, kvinner og barn i Sør-Sudan, må ikke slippe ustraffet unna, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet.

Sør-Sudan har lidd under en konstant mangel på stabilitet siden uavhengigheten i 2011. Borgerkrigen ble brutal og langvarig og kostet nærmere 400 000 liv.

For to år siden dannet Machar og Kiir en samlingsregjering, som førte til at konflikten ble bilagt.

Gått fra krise til krise

Men siden den gang har Sør-Sudan gått fra krise til krise. Landet har måttet kjempe mot flom og sult, så vel som vold og politisk krangling som følge av at løftene i fredsavtalen ikke realiseres.

Viktige punkt i avtalen er fortsatt ikke satt ut i live. Blant annet er det ikke dannet en felles militærkommando – et av nøkkelpunktene i fredsavtalen. Det er en av hovedårsakene til at volden fortsatt herjer, mener FN.

– Det er en reell risiko for å gå tilbake til full konflikt, sier Yasmin Sooka, leder av FNs menneskerettighetskommisjon i Sør-Sudan.

