Listhaug: – Vi må ta hardere i for å hjelpe ukrainske flyktninger

– Det er helt selvsagt at Norge nå må stille opp. Det er viktig å komme raskt i gang. Nå må vi ta hardere i og hjelpe, sier Listhaug til Dagbladet.

Partiet ønsker å bruke den resterende flyktningkvoten på ukrainere og å åpne for at ukrainere kan få oppholds- og arbeidstillatelse utenfor asyl- og flyktningsystemet. De har ikke satt noe tall for hvor mange ukrainske flyktninger de mener skal få slippe inn med ordinær oppholdstillatelse.

– Det er kliss umulig å si nå. Det er avhengig av de personene som kommer. Om de kommer i jobb, om de greier seg selv. Vi kan ikke miste kontrollen. Det finnes en grense.

Flyktningkvoten i Norge er satt til 3.000 personer årlig.

– Nå må vi stanse mottak av flyktninger fra andre deler av verden. Nå er krisen i Europa, og nå er det her vi må håndtere det, sier Listhaug.

Frp ønsker også å øke bistanden til Ukraina fra to til fem milliarder kroner og ønsker seg omprioriteringer i bistandsbudsjettet.

– Vi må rydde vekk prosjekter som vi ikke trenger å bruke penger på, og sette av mer penger til å håndtere situasjonen i Ukraina og nabolandene, sier partilederen.

Frp vil fremdeles hjelpe flyktninger i resten av verden med bistand i deres nærområder.

[ Ukrainas ambassade: – Mange nordmenn er villige til å dra til Ukraina for å kjempe ]