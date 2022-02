Ukrainas ambassade i Oslo melder om dataangrep – nettsider er nede

– Jeg kan bekrefte at nettsidene våre er nede på grunn av et dataangrep, sier Iryna Riabtsjuk ved den ukrainske ambassaden i Oslo til NTB.

Hun bekrefter at det gjelder flere ambassader enn den i Norge, og legger til at det har vært gjentatte dataangrep mot ambassadene i forbindelse med Russlands angrep på Ukraina.

– Vi er tilgjengelige gjennom våre telefonnumre og vår side på Facebook der vi kan ta imot meldinger og gå ut med informasjon, sier Riabtsjuk.

Ukrainas ambassade i Danmark opplyser til Berlingske at den er rammet av et dataangrep og at man bare får en feilmelding hvis man prøver å gå inn på ambassadens nettsider.

Det er den samme feilmeldingen man får hvis man prøver å gå inn på nettsiden til Ukrainas ambassade i Norge. Ifølge danske medier er også ambassadene i Sverige, USA, Storbritannia og Tyskland rammet.

Det er blitt advart mot stor fare for dataangrep i forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina.

