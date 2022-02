Meningsmåling: De fleste finner ønsker nå Nato-medlemskap

Ifølge meningsmålingen, gjort på oppdrag av den statlige kringkasteren Yle, svarer 53 prosent at de ønsker at Finland blir med i forsvarsalliansen.

28 prosent svarte nei, mens 19 prosent var ikke sikre. Undersøkelsen ble gjort blant 1.382 finner i aldersgruppen 18–80 år mellom 23. og 25 februar. Russland startet sin invasjon av Ukraina 24. februar.

Til sammenligning viste en meningsmåling gjort i januar at bare 28 prosent var for medlemskap, mens 42 prosent var imot.

– Det eneste vesentlige som har endret seg, er at Russland har invadert et naboland som ikke er medlem av Nato, sier seniorforsker Charly Pasternak ved Finlands institutt for internasjonale relasjoner til AFP.

