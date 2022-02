Finland og Italia sender våpen til Ukraina

Alle regjeringspartiene er enige om at Finland kan sende vanlige våpen til Ukraina, opplyste Marin på en pressekonferanse i Helsingfors mandag, ifølge rikskringkasteren YLE.

Forsendelsen skal inkludere 2.500 automatvåpen, 150.000 kuler, 1.500 panservernvåpen i tillegg til 70.000 pakker med mat.

Våpnene leveres i to partier tirsdag og onsdag.

– Vedtaket er historisk og ble tatt enstemmig, sa statsminister Sanna Marin.

Finland har tidligere bare besluttet å sende beskyttelsesutstyr.

Flere andre europeiske land, som Tyskland, Nederland og Sverige, har varslet at de sender panservernvåpen til Ukraina. USA og Storbritannia har på sin side gitt Ukraina lignende våpen allerede før det russiske angrepet.

Italia sender militærhjelp til Ukraina

Italias regjering har mandag gått med på å levere militært utstyr til Ukraina som følge av Russlands invasjon.

Regjeringen har godkjent et dekret som sørger for «overføring av militære midler, materiell og utstyr til Ukrainas myndigheter», opplyste en talsperson for statsminister Mario Draghis kontor. Regjeringen har foreløpig ikke sagt hvor mye de sender.

Det er ikke klart om denne militærstøtten er en del av EUs plan om å levere våpen til en verdi av 450 millioner euro, nærmere 4,5 milliarder kroner, til Ukraina.

