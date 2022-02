Dette er våpnene Vesten sender til Ukraina

Av Snorre Schjønberg/NTB

Britiske medier melder at landets forsvarsminister Ben Wallace fredag kveld holdt en donorkonferanse der mer enn 25 land, blant dem USA, Canada og land utenfor Nato, ble enige om å sende våpen, medisinsk hjelp og annet forsvarsmateriell til Ukraina.

– Ukraina trenger det de kan få av våpen, ammunisjon og annen utrustning, og forsyninger, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for landmakt ved Krigsskolen, til NTB.

– Det viktigste er at det er systemer de allerede bruker eller som er enkle å lære seg. Det meste av det som er nevnt i mediene, er systemer de allerede har, sier han.

I løpet av helgen kom det flere detaljer om hva de forskjellige landene sender. Ukrainerne har gjentatte ganger bønnfalt Europa og USA om å sende våpen.

Milliardpakker og jagerfly

USAs utenriksminister Antony Blinken sa lørdag at Washington vil øke bidraget av militært utstyr til Ukraina med 350 millioner dollar. Det inkluderer flere Stinger-raketter.

– Denne pakken vil inkludere ytterligere dødelig forsvarshjelp som kan bidra til at Ukraina svarer på trusselen landet står overfor, sa Blinken.

Også EU har vedtatt å åpne lommeboka og vil sette av 450 millioner euro til våpenkjøp for Ukraina. EU skal blant annet finansiere jagerflykjøp. Ukrainerne har bedt om å få den russiskproduserte modellen Mig-29, fly fra Sovjet-tiden som er blitt brukt av en rekke Nato-land i øst.

– Flyene er i ukrainsk luftrom innen en time, skrev seniorrådgiver Alexandre Krauss i EU-parlamentet på Twitter søndag kveld.

– For første gang noensinne vil EU finansiere kjøpet og leveransen av våpen og annet utstyr til et land som er under angrep, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i helgen.

Historiske raketter

Tyskland sender 1.000 panservernraketter og 500 Stinger-raketter. Samtidig har landet lempet på lovverket som forbød at tyskproduserte våpen kan sendes til konfliktsoner, noe som gjør at tredjeparter kan sende tyske våpen til Ukraina i større grad enn før.

– Verden er blitt endret av Putins angrepskrig. Mens vi er sjokkert over dette bruddet på internasjonal lov, er vi ikke maktesløse. Det er derfor vi hjelper ukrainske soldater som kjemper for landet sitt med panservernraketter og Stinger-raketter, skriver utenriksminister Annalena Baerbock på Twitter.

Stinger er bærbare luftvernraketter som kan brukes til å skyte ned fly, droner og helikoptre.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har varslet at landet sender opptil 2.700 panservernraketter. Disse rakettene er produsert av norske Nammo. Norge åpnet i helgen for at norsk ammunisjon kan videreeksporteres til Ukraina.

Rakettene det er snakk om, er av en type som avfyres fra skulderen og skal være enkle å bruke. Ifølge Danmarks Radio er det første gang i nyere tid at Danmark donerer våpen til et land i krig. Danmark sender også 300 Stinger-raketter til USA for at de der skal gjøres klare til bruk og sendes til Ukraina.

Norsk ammunisjon

Sverige sender 135.000 feltrasjoner, 5.000 hjelmer, 5.000 kroppsskjold og 5.000 panservernvåpen av typen Pansarskott m/86. Ifølge flere medier er det første gang Sverige sender våpen til et land i krig siden Sovjetunionen invaderte Finland i 1939.

– Mitt første og siste spørsmål som statsminister er hva som best tjener sikkerheten til Sverige og det svenske folket. Min konklusjon er at vår sikkerhet er best tjent med at vi nå støtter Ukrainas evne til å forsvare seg mot Russland, sa statsminister Magdalena Andersson søndag kveld.

Nederland sender 50 panservernraketter og 400 raketter, opplyste regjeringen i et brev til nasjonalforsamlingen. Fra før har Nederland vedtatt å sende skarpskytterrifler og ammunisjon. Regjeringen bekrefter overfor VG mandag at det er norskprodusert ammunisjon det er snakk om.

Nederland vurderer også å sende luftforsvarssystemet Patriot sammen med Tyskland til Slovakia.

Beskyttelsesmateriell

Finland har vedtatt å sende forsvarsmateriell til Ukraina, men foreløpig ikke våpen. Det er imidlertid en vurdering landet tar fortløpende, sa forsvarsminister Antti Kaikkonen søndag.

Foreløpig sendes 2.000 skuddsikre vester og like mange hjelmer, 100 bårer og utstyr for to medisinske nødhjelpsstasjoner.

Norge har foreløpig lagt seg på samme linje som finnene, men regjeringen har varslet at den fortløpende vil vurdere å sende våpen og ammunisjon til Ukraina. Foreløpig er det besluttet å sende militært beskyttelsesutstyr i tillegg til at det er åpnet for at tredjeparter kan sende norskproduserte våpen.

