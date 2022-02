Da fire kvinner spontanaborterte ble de alle dømt for drap

– Jeg hadde akkurat fylt 17 år, og de låste meg inne, forteller nå 26 år gamle Kenia. Hun ble løslatt fra fengsel i januar etter å ha sonet nesten ni år av den 30 år lange fengselsstraffen hun fikk for drap.

Hun sitter i et rom sammen med tre andre kvinner som også nylig har blitt løslatt på ordre fra El Salvadors president Nayib Bukele. Ingen av kvinnene vil oppgi etternavnene sine i frykt for ytterligere stigmatisering.

– Det var så urettferdig. Jeg gikk glipp av ungdomstiden min, jeg ble revet vekk fra familien min, alle drømmene mine for framtiden raste sammen, sier Kenia.

Omgitt av politi

På den skjebnesvangre dagen hadde hun ringt nødtelefonen da hun merket at noe var galt. Så mistet hun bevisstheten og våknet på et offentlig sykehus omgitt av politibetjenter.

– En av politibetjentene sa til meg at han ville sørge for at jeg råtnet i fengsel. Han var hovedvitnet i rettssaken mot meg. Det var hans ord mot mitt. Det var tungt, forteller Kenia.

Hun er en av 62 kvinner som har fått abort-dommene sine omgjort siden 2009, takket være innsatsen fra aktivister og menneskerettighetsorganisasjoner.

Ti kvinner er fremdeles i fengsel, og to venter fortsatt på rettssak.

Totalforbud

El Salvador har hatt et forbud mot abort siden 1998, selv i tilfeller av graviditet som følge av voldtekt, og der kvinnens liv eller fosteret er i fare.

Å avslutte en graviditet gir fengselsstraffer på opptil åtte år, men dommere finner ofte kvinnene skyldige i grovt drap, noe som kan straffes med opptil 50 år i fengsel.

Mange kvinner blir tiltalt etter å ha oppsøkt legehjelp for komplikasjoner i svangerskapet, mistenkt for å ha forsøkt å ta abort.

– Loven gir grunnlag for stigmatisering og fordommer som tilrettelegger for forfølgelse, fordømmelse, straff og urettmessig fengsling av kvinner, sier Morena Herrera, leder av organisasjonen Folkeaksjonen for avkriminalisering av abort.

Rammer ulikt

Ifølge Herrera treffer ikke loven likt for alle kvinner, og ikke alle blir straffet – det gjelder i størst grad de fattige som ikke har råd til god rettshjelp.

Fattige kvinner har også begrenset tilgang til helsetjenester og havner oftere i det offentlige helsesystemet hvor leger og sykepleiere er tvunget til å melde fra til myndighetene dersom de mistenker at en pasient har tatt abort.

De siste ti årene har 181 kvinner som har gjennomgått spontanaborter eller svangerskapskomplikasjoner, blitt straffeforfulgt.

– Uskyldig

Dagen før de fire nylig løslatte kvinnene forteller sine historier, bestemmer Colombias grunnlovsdomstol at abort skal være lovlig der fram til 24. uke av svangerskapet.

En rekke land i Latin-Amerika har lempet på sine strenge lovverk de siste årene etter press fra aktivister og organisasjoner. Det var også i El Salvador en internettkampanje som presset presidenten til å løslate de fire kvinnene.

– Med en urettferdig lov gjør de oss til kriminelle bare fordi vi er kvinner. Fordi vi er fattige kvinner, forteller Evelyn. Hun er nå 34 år gammel og har tilbrakt 13 år i fengsel.

– Jeg er, i likhet med vennene mine her, uskyldig.

Vil se framover

Elsy var en 28 år gammel alenemor og jobbet som renholder da noe gikk galt med svangerskapet hennes.

Hun oppsøkte legehjelp, men i stedet ble hun pågrepet og mistenkt for å ha tatt abort – og stilt for retten og dømt for grovt drap.

– Det var ti vanskelige år i fengsel. Jeg var langt fra sønnen min, langt fra familien min. Nå vil jeg bare løfte blikket og se framover, og se sønnen min vokse opp, forteller hun.

Skitne blikk

Den siste av de fire kvinnene, Karen, var 21 år gammel da hun, gravid og alene, svimet av i bestemorens hus. Hun våknet på sykehuset, låst fast til sengen med håndjern.

Karen tilbrakte sju år bak lås og slå. Også i fengselet følte hun på stigmatiseringen knyttet til avbrutte svangerskap. Hun forteller at de andre innsatte var raske til å dømme henne på grunn av det hun var anklaget for.

Det samme kjenner hun på nå, selv som en fri kvinne.

Hun forteller at hun føler at folk dømmer henne i El Salvador, og at hun regelmessig får skitne blikk.