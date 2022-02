FNs sikkerhetsråd brøt ut i sjelden applaus – Russland klappet ikke

– Jeg vil be alle som er her om å sette av et øyeblikk med fullstendig stillhet til å be, eller til å meditere hvis dere ikke tror på Gud, for fred, sa Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kyslytsya.

– For å be for sjelene til dem som allerede er blitt drept, for sjelene til dem som kan komme til å bli drept, fortsatte han, før han inviterte Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia til «å be for frelse».

Det sjeldne øyeblikket fant sted etter at Russland hadde brukt sin vetomakt til å blokkere en resolusjon om fordømmelse av Russlands invasjon i Ukraina, melder CNN.

Etter at Kyslytsya hadde snakket ferdig, brøt Nebenzia inn for å si at Sikkerhetsrådet også burde gjøre ære på dem som er drept i Donbas-regionen, der Russland startet invasjonen torsdag.

Etter et øyeblikks stillhet, takket Kyslytsya forsamlingen, og diplomater i salen brøt ut i en sjelden runde med applaus. Nebenzia var ikke blant dem som klappet.

[ Zelenskyj takket nei til å bli evakuert – sier han blir for å kjempe i Kyiv ]

Russland la ned veto mot Ukraina-resolusjonsutkast

Russland la som ventet ned veto i FNs sikkerhetsråd mot et utkast til en resolusjon som ber Moskva stanse angrepet på Ukraina.

11 av de 15 medlemmene i Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonsutkastet. Kina, India og De forente arabiske emirater avsto fra å stemme, mens Russland brukte vetoretten.

I resolusjonsutkastet heter det at Sikkerhetsrådet «beklager på det sterkeste» Russlands «aggresjon» mot Ukraina.

Teksten var forfattet i fellesskap av USA og Albania. Til sammen seks av medlemmene i Sikkerhetsrådet, blant dem Norge, var medforslagsstillere til resolusjonsutkastet. Det var også 61 av FNs medlemsland.

Utkastet tok blant annet til orde for at Russland må stanse den militære maktbruken mot Ukraina og umiddelbart trekke russiske styrker tilbake fra ukrainsk territorium.

– Det er dypt beklagelig og opprørende av Russland å legge ned veto. De blokkerer dermed et vedtak i FNs sikkerhetsråd som har bred støtte. Det er misbruk av vetomakten, og det hindrer Sikkerhetsrådet i å utøve sitt mandat, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Det russiske angrepet på Ukraina utgjør en alvorlig og akutt trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det er åpenbart Sikkerhetsrådets ansvar å reagere. Dette blir nå hindret av Russland, sier hun videre.

[ Krigen i Ukraina er en tragedie, og et brutalt og grusomt overgrep mot det ukrainske folk ]