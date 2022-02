Oberstløytnant: Russiske styrker har nok møtt hardere motstand enn ventet

Ydstebø peker på det russiske angrepet på militærflybasen Hostomel nord for Kyiv torsdag.

– De fløy inn med mer enn 34 helikoptre, ifølge rapportene, og mistet tre før de landet. Da de landet, ble de tatt under artilleriild. Deretter kom et kraftig motangrep fra en hurtig innsatsbigrade, pluss nasjonalgarden, som tydeligvis nedkjempet dem allerede i går kveld og tok tilbake kontrollen over flyplassen, sier Ydstebø til NRK nyhetsmorgen fredag.

Det er fredag morgen fremdeles vekslende meldinger om hvorvidt ukrainske styrker har lyktes i kampene for å ta tilbake kontrollen over flyplassen.

[ Militærekspert: Russland kan bli tvunget til utmattelseskrig ]

Uansett er det ugunstig for russerne, som skal ha stridsvogner på vei fra nordvest og Hviterussland, om de ikke ennå har sikret området, mener Ydstebø. Han mener at det så langt har vist seg at ukrainerne har midler til å forsvare seg.

