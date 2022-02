Kraftige eksplosjoner i Kyiv

Både CNN og The Guardian melder at det ble hørt to kraftige eksplosjoner i sentrum av byen litt før klokka 5 natt til fredag. Senere meldte CNN om ytterligere tre eksplosjoner.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skriver på Twitter at det er snakk om et russisk angrep.

– Forferdelig russiske rakettangrep mot Kyiv. Forrige gang hovedstaden vår opplevde noe som dette, var i 1941, da den ble angrepet av Nazi-Tyskland, tvitrer Kuleba.

– Ukraina bekjempet den ondskapen og kommer til å bekjempe denne. Stans Putin. Isoler Russland, heter det videre.

Bekrefter rakettangrep

– Angrep mot Kyiv med krysserraketter og langtrekkende, ballistiske raketter er nettopp gjenopptatt, melder rådgiver Anton Herasjenko i innenriksdepartementet på Telegram.

Herasjenko har også delt bilder av en boligblokk på østbredden av Dnjepr-elva som har fått betydelige skader og står i brann.

Det er uklart om det har sammenheng med angrepet, men vrakrester fra en rakett falt ned i området, og tre personer ble skadd.

Også Ukrainas tidligere ambassadør i Østerrike, Oleksandr Stjerba, sier at han hørte to kraftige smell i halv 5-tiden lokal tid.

En video som er lagt ut, viser en ildkule over byen etter det som trolig var et russisk rakettangrep.

Andre kilder sier at to russiske raketter ble skutt ned av ukrainsk luftvernild, mens Herasjenko sier at et russisk fly er skutt ned.

Portforbud

Myndighetene innførte portforbud torsdag kveld, men byens T-banestasjoner var åpne så folk kunne søke tilflukt.

Russiske bakkestyrker med stridsvogner nærmer seg Kyivs forsteder fra tre kanter og befinner seg fredag rundt 30 kilometer fra byen etter flyangrep mot byens sentrum og militære installasjoner rundt.

President Volodymyr Zelenskyj, som befinner seg et på hemmelig sted i byen, sier at ukrainske styrker har klart å stoppe den russiske framrykkingen flere steder.

Det ødelagte atomkraftverket Tsjernobyl, 13 mil fra Kyiv, er også okkupert av russiske styrker.

Zelenskyj sier at russiske sabotasjegrupper har kommet til Kyiv, og han ber folk være på vakt.

