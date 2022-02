Samler inn penger til Ukraina: – Det er ikke noe annet enn trist

– Det er en fullstendig fallitt at vi må gå til opptrapping i et land så nærme oss selv.

Det sier generalsekretær Sissel Aarak i SOS-barnebyer. Organisasjonen har i kveld sendt ut SMS-er og begynt innsamling av penger i Norge, til barn i det krigsramma Ukraina. Aarak forteller at organisasjonen gjør det samme i Ukraina som de gjør verden over:

– Vi tar vare på barn, som enten ikke har foreldre eller kan leve med dem. Når det er krig blir utfordringen for våre barn ekstra store.

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer. (Jo Straube )

Nå er det kraftig økte behov, forteller hun.

– Vi har måtte flytte mange barn allerede og kommer til å måtte øke vår innsats. Vi har samarbeidet med ukrainske myndigheter lenge for å ivareta barn og familier som trenger støtte. Nå må vi ta et ekstra ansvar.

– Vi kommer til å fokusere på barna i institusjoner og fosterbarn. I tillegg har vi identifisert sårbare familier som står uten noe som helst, når samfunnet går inn i krise. Det er rett og slett å sørge for at folk har mat og hygieneartikler til å overleve de neste dagene, sier Aarak.

Planlegger å sende norsk personell

Også Røde Kors skal sette i gang innsamling for å hjelpe folk i Ukraina. Seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen forteller at de har 2000 frivillige og mange ansatte i landet, som gir førstehjelpsopplæring, akutt hjelp og støtte til sykehus. Det har også vært store problemer med vannforsyningene i det østlige Ukraina. Nå frykter Røde Kors at det kan bli et problem i større deler av landet.

I tillegg jobber Røde Kors med å hjelpe folk med å få kontakt med hverandre.

– Folk kommer bort fra hverandre. Mange har ikke smarttelefon, i hvert fall ikke som virker nå. Så Røde Kors vil prøve å spore opp de man savner, sier Bjørke-Henriksen.

Han forteller at det er deler av landet hvor både internett og telefonnett er nede.

Red Cross distributes aid to local residents in rebel-controlled Horlivka Røde Kors har delt ut kasser med mat og sanitærutstyr i Ukraina lenge. Her fra Donetsk-region før de siste krigshandlingene brøt ut. (ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters)

– Er situasjonen farlig for Røde Kors-ansatte nå?

– Det blir feil å bruke ordet trygt når det er fly i lufta. Men prosjektene går videre. Det er nok for tidlig å si om Russland respekterer Røde Kors. Vi trenger tid til å bekrefte eller avkrefte om det har vært klare brudd på folkeretten.

– Det har kommet rapporter på angrep på sykehus, men det er ikke noe vi får bekreftet, sier Bjørke-Henriksen.

Han sier de og planlegger å sende mer personell inn i Ukraina.

– Også norske?

– Det kan være aktuelt, ja. Forhåpentligvis så fort som mulig.

Kan bli 2,5 millioner på flukt

Nå ser SOS-barnebyer det som sannsynlig med en flyktningstrøm ut av landet.

– Vi har prøvd å trekke ut familier og barn fra de hardest rammede regionene. Men nå flytter jo konflikten seg mye raskere til store deler av Ukraina, sier Sissel Aarak.

– I tillegg har vi også lokalt ansatte i alle nabolandene, som er beredt til å øke sin innsats dersom grensepasseringer blir mulig.

– Hvis det blir masseflukt fra Ukraina?

– Av det vi får rapportert, ser det ut som at det er sannsynlig. Vi frykter det vil bli 2,5 millioner internt fordrevne. De kan jo trekke mot landegrensene. Dette er utrolig dramatisk. Frykten, behovet for oppfølging, det er massivt. Dette er mennesker som er livredde for hva som kan komme til å skje, sier hun.

Samtidig frykter organisasjonen at det kan bli vanskeligere å få nødhjelp inn i landet, på grunn av sanksjonene.

– Sanksjonene har ikke til hensikt å ramme sånne som oss, men det vil likevel kunne gjøre det. Det vil det kunne gjøre i enhver konflikt. Men dette har vi lang erfaring med. Men det er det vi jobber med nå. Hvordan sikre at vi får den flyten for å kunne benytte hele apparatet vårt, sier Sissel Aarak.

– Boikottene som nå kommer vil ramme sivile, enten gjennom at vi ikke får overført penger, eller at det blir blokader på grensene, sier hun.

