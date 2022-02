Militærekspert: Russland kan bli tvunget til utmattelseskrig

– I en ren styrke-mot-styrke-konfrontasjon vil nok russerne nedkjempe de ukrainske enhetene. Men hvis Ukraina velger å unngå å ta avgjørende strid og ta store tap, kan de holde krigen gående mye lenger enn det russerne har planlagt og ønsker seg, mener oberstløytnant Palle Ydstebø.

Han er seksjonsleder ved Krigsskolen (KS), underviser i militærstrategi og er ekspert på den typen invasjoner som Russland nå har gått i gang med i Ukraina. Selv om han konstaterer at Russland er militært overlegen, kan president Vladimir Putin likevel få problemer med å vinne denne krigen på sikt.

– Det viktigste for Ukraina er å ikke tape, selv om det betyr at Russland kan omringe og eventuelt erobre Kyiv og andre store byer, sier Ydstebø til Dagsavisen.

– Da kan Ukraina holde krigen gående og tvinge Russland inn i en utmattelseskrig som de kan miste kontrollen på. Da har Ukraina en mulighet til å mobilisere politisk, militær og annen støtte fra det internasjonale samfunnet, mens Russland vil grave seg lenger og lenger ned i en hengemyr.

– Stor motstandsvilje

Ydstebø peker på at Ukraina har en stor befolkning som er preget av at de i åtte år har levd med krig i Øst-Ukraina.

– Mange av dem hater nå Russland, og ikke minst Putin, så motstandsviljen er nok veldig stor. I tillegg har de forberedt seg på denne krigen i åtte år. De visste den kom, men de ble nok tatt litt på senga av hvor kjapt den kom, mener oberstløytnanten, som ikke tror det blir så lett for Putin og ta hele Ukraina.

– Ukraina er dessuten stort land, så skal du ta absolutt hele Ukraina militært, må du kjøre inn alt som kan krype og gå av russiske militære, sier Ydstebø, som likevel slår fast at Russland rent militært er overlegen sammenlignet med Ukraina.

Når Russland nå kan ha rundt 200.000 soldater på grensen, så matcher det i antall Ukrainas stående hær.

– Den store forskjellen er at det russiske kampsystemet er mye mer omfattende, moderne og komplett enn det ukrainske, sier han.

– Det gjelder alt fra frontlinjestyrker, stridsvogner, mengder av artilleri, elektronisk krigføring, luftvern, rakettsystemer og forsyninger. Ukraina sliter fortsatt med en del eldre utstyr. Likevel har de tilstrekkelig til å yte skikkelig motstand.

En helt klassisk invasjon

Det som også kan skape vansker for Putin, ifølge Ydstebø, er at han kan risikere å miste kontrollen over krigføringen i seg selv. Krigen kan få uforutsette politiske og militære konsekvenser som det ikke er lett å se for seg på forhånd.

– Krigen kan fort begynne å kjøre sitt eget løp, selv om den opprinnelig ble satt i gang for å nå et bestemt politisk mål. Vi har selv sett eksempler på det, som i krigene i Irak og Afghanistan, sier Ydstebø, som omtaler Russlands invasjon som en helt klassisk invasjon, der styrker rykker inn fra mange kanter samtidig.

– Dette er en regelrett invasjon i ordets rette betydning. De starter med å svekke den strategiske ledelsen i Ukraina, før de ruller inn med store styrker fra nærmest alle retninger. Da tvinger de Ukraina til å spre styrkene sine for å villede dem om hvor hovedangrepet kommer, sier Ydstebø, som kan se linjer tilbake til russiske militære doktriner på 1920- og 1930-tallet.

– Dette angrepet skjedde helt i henhold til russisk, og for så vidt sovjetisk doktrine for store landoperasjoner, for å ta kontroll over et område. Det nye er at du med moderne missiler og flyangrep kan gjøre forberedelser ved å ødelegge flyplasser, kommandosentral og annen militær infrastruktur først, før en går inn med store operasjoner, enten på land eller via landsetting langs kysten.

---

Ukraina

* Republikk med 41 millioner innbyggere (ikke inkludert Krim-halvøya).

* Med et areal på drøyt 603.000 kvadratkilometer er Ukraina det neste største landet i Europa etter Russland. Til sammenligning er Fastlands-Norges areal rundt 324.000 kvadratkilometer.

* Kyiv-riket, som ble grunnlagt i 882, var den første slaviske statsdannelsen.

* Ukraina var en del av det russiske imperiet fra slutten av 1700-tallet fram til revolusjonen i 1917.

* Formelt innlemmet i Sovjetunionen fra 1922 til unionens oppløsning i 1991.

* Erklærte seg uavhengig 24. august 1991.

* President Volodymyr Zelenskyj har ledet landet siden mai 2019.

* I 2014 ble Krim-halvøya annektert av Russland. Russland støtter også opprørerne i Øst-Ukraina og anerkjente denne uken utbryterregionene Donetsk og Luhansk som uavhengige republikker.

* Ukraina er ikke medlem av EU eller Nato.

Kilde: NTB

---