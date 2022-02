Harde ord i FNs sikkerhetsråd

Den ukrainske utsendingen var tydelig preget av angrepet på hjemlandet. Møtet begynte kort tid etter at Russlands president Vladimir Putin kunngjorde en militæroperasjon i Ukraina, klokka 21.20 i New York.

– Det er for sent å snakke om nedtrapping. Rådet må gjøre alt som er mulig for å stanse krigen, sa Sergij Kyslytsya.

Kyslytsya oppfordret den russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzia til å «ringe Putin, ringe utenriksminister Sergej Lavrov for å stanse aggresjonen». Han sa også at den russiske ambassadøren burde trekke seg fra oppgaven som Sikkerhetsrådets formann.

[ Russland har innledet angrepet på Ukraina ]

– Direkte til helvete

– Det finnes ingen skjærsild for krigsforbrytere. De går direkte til helvete, ambassadør, sa den ukrainske representanten.

I den opphetede debatten sa Nebenzia at Russland bare utførte «en militær spesialoperasjon».

– Det kalles ikke en krig, sa han til ukraineren.

– Som konklusjon vil jeg si at vi ikke er aggressive mot det ukrainske folket, men mot juntaen som har makten i Kyiv, sa Nebenzia.

Etter møtet beskrev Kyslytsya den russiske ambassadørens uttalelser som «sinnssyke».

Resolusjonsforslag

Norge var med på å innkalle til møtet, og USA og Albania arbeidet med et resolusjonsforslag som fordømmer Russland for handlingene i Ukraina.

– Akkurat samtidig med at vi er samlet i rådet for å jobbe for fred, har Putin kommet med et krigsbudskap, i total forakt for dette rådets ansvarsområde, sa USAs ambassadør Linda Thomas-Greenfield.

Hun føyde til at resolusjonsutkastet skal sendes til medlemmene av Sikkerhetsrådet torsdag.

Utkastet vil erklære at Russland bryter FN-charteret, folkeretten og en sikkerhetsrådsresolusjon fra 2015 om Ukraina, opplyser en europeisk diplomat til AP.

Det regnes som usannsynlig at det blir vedtatt, siden Russland har vetotrett i rådet.

