Flere pågrepet i russiske demonstrasjoner mot Ukraina-krigen

Opprørspoliti på Pusjkin-plassen sentralt i Moskva pågrep flere titalls mennesker, mens rundt 20 ble pågrepet i St. Petersburg, melder nyhetsbyrået AFPs fotografer på stedet.

Russiske myndigheter hadde på forhånd rykket ut og advart sine innbyggere mot å delta i slike demonstrasjoner.

Etterforskningskomiteen, en etat som etterforsker omfattende kriminalitet, advarte russerne om at å delta i ikke-godkjente protester relatert til den «anspente utenrikspolitiske situasjonen», kunne føre til straffeforfølgelse.

Det var en respons på flere meldinger i sosiale medier som tok til orde for å demonstrere mot Vladimir Putins beslutning om å angripe Ukraina.

– En bør være klar over de negative juridiske konsekvensene slike handlinger vil medføre, i form av straffeforfølgelse, het det i en uttalelse fra komiteen.

Det russiske innenriksdepartementet sa på sin side at de vil ta «alle nødvendige grep for å sikre offentlig ro og orden».

Russland har strenge lover for demonstrasjoner og protester, som ofte ender i massepågripelser. The Guardian har snakket med noen av dem som likevel har valgt å demonstrere.

– Jeg er flau over landet mitt. For å være ærlig med deg, er jeg tom for ord. Krig er alltid skummelt. Vi vil ikke ha dette, sier den 30 år gamle læreren Nikita Golubev til avisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!