– Dette lover ikke godt for Ukrainas selvstendighet. Dette blir stygt

– Dette lover ikke godt for Ukrainas selvstendighet. Motstanden mot invasjonen er stor i den ukrainske befolkningen. Dette blir stygt. Den russiske invasjonen kan få langtrekkende konsekvenser, sier Karen-Anna Eggen, som er Russland-forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

– Nå er det krig i Europa. Dette er en de facto okkupasjon, selv om vi ikke har oversikt nå over den videre utviklingen. Vladimir Putin vil ha kontroll over Ukraina og sette inn et russiskvennlig styresett. Alt han sier nå, peker mot det. Det er ikke noe å lure på lenger, mener Eggen.

[ – Ukraina kan bli et blodbad ]

Karen-Anna Eggen forsker på Russland. (IFS)

– En sikkerhetstrussel

Ukrainas sittende president Volodymyr Zelenskyj har gitt sine styrker ordre om å slå tilbake den russiske invasjonen med full styrke, ifølge NTB. Han ber nå sine landsmenn kjempe tilbake i forsvaret av fedrelandet. Eggen peker på at Putin helt direkte har sagt at Ukraina som stat ikke har legitime krav på suverenitet.

– Putin sier også at Ukraina over år har drevet systematisk folkemord særlig i Donbas-regionen, noe som jo ikke er sant. Russland kjører nå på med massive informasjons- og propagandakampanjer for å legitimere at denne invasjonen er noe Russland må gjøre. Det framstilles som om det er en sikkerhetstrussel mot Russland hvis ikke Kyiv blir ført inn i den russiske folden, sier Eggen. På spørsmål fra Dagsavisen om hun tror det er godt nok for Russland å «bare» sette inn et russiskvennlig regime, eller om Putin også ønsker å innlemme Ukraina i Russland, svarer hun:

– Skal vi ta Putin på ordet, så har han jo sagt at Ukraina ikke er et selvstendig land, og at Ukraina ikke har krav på å bli behandlet som en suveren stat. Det er en junta-regjering som sitter ved makta, sa den russiske FN-ambassadøren, så jeg blir ikke overraska om planene også er territorielle, sier Eggen, og viser til ulike påstander og krav som har kommet fram i russiske medier om hva som historisk tilhører Russland av ukrainsk territorium.

– Det er derfor vanskelig å se for seg at Russland bare fjerner den ukrainske regjeringen, setter inn et nytt, russiskvennlig regime, trekker ut styrkene og så er det ferdig. Det tror jeg er utopisk. De russiske styrkene kommer til å stå på ukrainsk territorium i lang, lang tid, for å sikre kontroll, mener Eggen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen