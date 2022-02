Frykten øker for full konfrontasjon i Ukraina

Mens russiske diplomater brente dokumenter og forlot ambassaden i den ukrainske hovedstaden onsdag, ba Ukraina sine borgere om å forlate Russland.

Onsdag kveld vedtok den ukrainske nasjonalforsamlingen å innføre en 30 dager lang unntakstilstand. Det vil blant annet åpne for at det kan innføres portforbud i hele landet.

Etter at president Vladimir Putin sikret seg grønt lys til å bruke militærmakt utenfor landets grenser, ser regionen ut til å forberede seg på krig.

De siste dagene har håpet om en diplomatisk løsning på konflikten blitt kraftig redusert. Torsdag skal EU-ledere samles i Brussel for å diskutere krisen, samtidig som planlagte møter med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er avlyst.

Norge fortsetter samarbeidet

Etter at Russland anerkjente de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina som selvstendige land mandag, har vestlige land svart med fordømmelse og sanksjoner.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) understreker på sin side at samarbeidet mellom Norge og Russland fortsetter i nord. Onsdag talte hun på Kirkeneskonferansen med Russlands ambassadør til Norge, Tejmuraz Otarovitsj Ramisjvili, til stede.

Ramisjvili leste opp en tale på vegne av Lavrov der han hyllet Kirkeneskonferansen som en plattform for «konstruktiv og avpolitisert diskusjon». Huitfeldt brukte på sin side talerstolen til å fordømme Russlands handlinger overfor Ukraina.

Flere sanksjoner

Allerede onsdag forberedte USA flere straffetiltak, denne gangen mot selskapet som har bygget gassrørledningen Nord Stream 2 og mot dets toppsjef. Nord Stream 2 skulle bringe russisk gass til Europa via Østersjøen, men Tyskland har nå stanset godkjenningsprosessen.

Russland har på sin side varslet «et kraftig svar» på sanksjonene, samtidig som russisk UD understreket at sanksjonspresset ikke kommer til å påvirke Russlands besluttsomhet når det gjelder å forsvare landets interesser.

– I angrepsposisjon

Onsdag kveld hevdet en amerikansk tjenestemann at 80 prosent av de anslagsvis 150.000 russiske soldatene langs den ukrainske grensen er spredt ut i angrepsstillinger.

– Han er så klar som han kan være. Enten de faktisk går inn eller ei, så er det opp til Putin. De kan gå inn når som helst nå, sa tjenestemannen til journalister onsdag kveld.

Det er kommet flere meldinger om at russiske soldater allerede har krysset grensen til Ukraina, blant annet fra Lativa, men meldingene er ikke bekreftet.

Samtidig fortsetter vestlige land å forsyne Ukraina med militært utstyr. Litauen vedtok onsdag å sende blant annet gummibåter og gassmasker, og det ble også meldt at landet har planer om nye våpenleveranser.

– Mot avgrunnen

Også i FNs hovedforsamling står Ukraina på toppen av dagsordenen.

FNs generalsekretær António Guterres holdt onsdag en pessimistisk tale der han advarte om at situasjon kan utvikle seg til en avgrunn.

– Vår verden står overfor et farlig øyeblikk. Jeg håpet virkelig at det ikke skulle komme, sa Guterres.

– Hvis konflikten i Ukraina utvikler seg, vil verden kunne se behov som er større og alvorligere enn hva vi har sett på mange år, la han til.

Kritiserte Russland

Guterres refset også Russland for å ha brutt FN-charteret og Ukrainas territorielle integritet og suverenitet.

Generalsekretæren framførte den samme kritikken tirsdag, noe som har ført til at russerne anklager ham for å være partisk og for å ha gitt etter for press fra Vesten.

USA advarte under møtet i FNs hovedforsamling om at opptil fem millioner mennesker risikerer å bli fordrevet i Ukraina under en russisk invasjon, mens Guterres manet til dialog.

– Det er tid for tilbakeholdenhet, fornuft og nedtrapping. Det finnes ingen plass for handlinger og uttalelser som kan føre denne farlige situasjonen nærmere avgrunnen. Det er tid for å etablere en våpenhvile og vende tilbake til dialogens vei og forhandlinger for å spare folket i og utenfor Ukraina for krigens plager, sa António Guterres.

