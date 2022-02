Forespørselen kom i et brev rettet til Føderasjonsrådet, som er overhuset i nasjonalforsamlingen.

En godkjenning vil formalisere en utplassering av russiske styrker øst i Ukraina, en dag etter at Putin anerkjente Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater. Det er også frykt for at en godkjenning kan åpne for en større russisk militæraksjon mot landet.