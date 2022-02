Forsker: Her er Putins tre alternativer

– Sanksjonene Russland frykter mest er der hvor det russiske finanssystemet blir fra kobla det vestlige. Hvis bankene ikke kan operere internasjonalt, blir det ikke så lett å drive forretninger fra Russland.

Det sier sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Dagsavisen.

Tirsdag kveld ble det kjent at EU har vedtatt nye sanksjoner mot Russland. Det er foreløpig ikke kjent akkurat hva sanksjonene består i. Men Bukkvoll tror ikke de mest alvorlige verktøyene er tatt henta fram ennå.

– Vi vet ikke. Men det har jo ikke blitt mer krig ennå. Så jeg antar at man ikke vil brenne av alt med en gang. Russland kan fortsatt trappe opp ytterligere, sier han

– Det blir veldig pussig å stå der uten noen handlingsalternativ hvis det blir enda verre, sier Bukkvoll.

Alternativ én: Omtrent som i dag

Tor Bukkvoll, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), forsker på russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. (Christian Tandberg)

Sjefsforskeren mener at tross gårsdagens krigsoverskrifter, er det ennå ikke sikkert at det blir storkrig. Bukkvoll ser for seg tre mulige scenarioer de nærmeste ukene.

– Enten så er det som skjedde i går begynnelsen på slutten. Det kan tenkes at skuespillet i går var for at Putin skulle redde ansikt. At han har gitt opp å presse Ukraina på Minskavtalene og tenker det er nok at han anerkjenner republikkene. At det holder.

I så tilfelle ser Bukkvoll for seg at Putin nå trekker styrkene tilbake fra grensa, og beholder makta over regionene Luhansk og Donetsk.

– Det er veldig langt unna det Stoltenberg snakker om, sier Bukkvoll.

– Vil Russland da okkupere de områdene permanent?

– Det er ikke så stor forskjell på det i dag og for to dager sida. Putin bare har formalisert en kontroll han allerede hadde. Men hvis han går bare en kilometer vestover, vil han møte store ukrainske styrker. Går han dit, er han i full krig.

[ Oslo ber folk om å bruke mindre vann. Her er svarene på det meste du lurer på ]

Alternativ to: Delvis okkupasjon

Putin anerkjenner utbryter- regionene i Øst-Ukraina - Stor versjon Grafikk: NTB (Jonas Taraldsen/Nyhetsgrafikk)

– Det andre alternativet er at Putin tar mer territorium, men ikke store deler av Ukraina. Det vil ikke koste Russland så mye i egne tap. Men så lenge han ikke tar Kyiv, så vil jo regjeringa der bli sittende.

Bukkvoll forteller at det har vært spekulasjoner om at Russland vil prøve å ta hele Ukraina fram til elva Dnepr, eller hele Svartehavskysten.

– Men så snart han gjør det er det store krigshandlinger på gang.

– Det vi ikke vet er hvordan den russiske militærledelsen vurderer hvor enkelt det vil bli å gjøre det. Hvis de har en illusjon om at det vil bli veldig enkelt, så er vi ille ute.

Alternativ tre: Full invasjon

– Den siste løsningen er en større invasjon, enten av deler eller av store deler av landet. Jeg må innrømme at jeg fremdeles ikke har fryktelig stor tro på det alternativet. Det er minst sannsynlig av de tre, i hvert fall.

– Å holde Ukraina, med en befolkning som kommer til å hate deg og drive geriljakrig, det vil koste enormt med krefter. Det kan bli som Afghanistan. Det er ikke noen slutt på det.

[ LO krever økt kjøpekraft for alle i årets lønnsoppgjør ]

Kan bli langvarig motstandskrig

– Hvor stort forsvar har Ukraina?

– Ukraina har en hær på knappe 250.000 mann. Deres svake punkt er flyvåpenet, og så har de dårlig luftvern. Ved en krig venter man at Russland vil ha luftherredømme. Men det holder ikke for å kontrollere et land over tid. På bakken har Ukraina godt trente styrker og et veldig motivert militærvesen. Og de har fått en del våpen fra vestlige land.

– Hvis Russland setter alle styrker inn vil de vinne krigen. Problemet blir å holde på landet, mot en langvarig motstandskrig i befolkninga.

– Hva gjør vesten nå?

– Jeg tror trusselen om sanksjoner holder Russland tilbake, men ikke nok. De er kanskje mer redd for den militære hjelpen Ukraina har fått, men de vet at det bare blir våpenhjelp. Det er ingen Nato-land som vil sende sine soldater dit, og det vet Russland.

– Må Putin inn med mye styrker i Luhansk og Donetsk for å holde dem?

– Nei, jeg tror ikke han trenger mye styrker. Han trenger bare nok til at Ukraina ikke vil ta dem tilbake med makt. Men det vil være helt fullstendig galskap av Ukraina å prøve på.

– Områdene er nå i praksis russiske?

– Ja. Helt til det skjer noe annet. Og jeg kan nesten ikke se noe annet enn et regimeskifte i Moskva som ville forandre det.

– Har da Putin fått det som han ville?

– Ikke egentlig. Det han helst vil er å få disse områdene gjenintegrert i Ukraina, men under russisk kontroll. Sånn at de skal kunne blokkere ukrainsk Nato-medlemskap. Russland vil ha kontroll på rattet i Kyiv via disse områdene. Det var det han ga opp i går. Så det som har skjedd nå er en B-løsning for Putin, sier Bukkvoll.

[ Ukrainske Natalia frykter for hjembyen Lviv ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen