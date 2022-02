Enstemmig vedtak om EU-sanksjoner mot Russland

EUs utenriksministre var samlet i Brussel tirsdag.

Bakgrunnen for vedtaket er at Russland har besluttet å anerkjenne de to regionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater og sendt russiske soldater dit, opplyste Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian tirsdag kveld.

– Vi ble enige om en første sanksjonspakke, sa Le Drian.

Det er foreløpig ikke kjent i detalj hva EU-sanksjonene går ut på.

USA og Storbritannia varsler sanksjoner

Han anklaget også Russland for å bryte folkeretten og for løftebrudd.

Russlands anerkjennelse gjelder både de områdene av Luhansk og Donetsk som i dag kontrolleres av russiskvennlige separatister, og områder som kontrolleres av ukrainske regjeringsstyrker.

Også USA og Storbritannia har varslet sanksjoner mot Russland. En vestlig tjenestemann opplyser til NTB at USA, EU og Storbritannia har koordinert sanksjonene sine.

USAs president Joe Biden har varslet en tale om Russlands handlinger i Ukraina tirsdag kveld.

Norge slutter seg til sanksjoner

Norges statsminister Jonas Gahr Støre var tirsdag kveld i Brussel. Han sier at Norge legger opp til å slutte seg til EU-sanksjonene.

Statsministeren er også åpen om at sanksjonene også kan få en kostnad for Norge.

– Men det har også betydning for de som utsteder sanksjonene. Det er en tydelig opptrapping og tydelig politisk markering, men vi står sammen med europeiske land og er rede til å stå i det.

