– Ingen vet hva Putin vil gjøre. Ikke en gang Putin selv

Det sier journalisten Anna Myroniuk til Vårt Land. Hun bor og jobber i Ukrainas hovedstad Kyiv, men vokste opp med familien sin i Donetsk, en av de to utbryterrepublikkene øst i Ukraina. I desember 2013 flyttet hun til hovedstaden og tenkte at hun snart skulle dra hjem på helgebesøk til moren.

Slik ble det ikke. Anna har ikke vært hjemme på åtte år.

Farlig å dra hjem

Hun jobbet som krigsreporter i flere år, og sier det snart ble for farlig å besøke familien i Donetsk. Navnet hennes sto på en «svarteliste».

– Å jobbe som journalist og skrive om krigen, det var min måte å jobbe for Ukraina på. Jeg brukte ikke våpen, men å være en etterrettelig og redelig reporter var mitt bidrag. Jeg følte det som min plikt. Dro jeg hjem risikerte jeg å bli tatt til fange av de såkalte separatistene og bli del av en fangeutveksling. Det var en reell trussel, forteller hun på telefon fra Kyiv sist søndag.

Kalt forræder

– De som okkuperte hjembyen min gjorde det klart, de kalte meg en forræder, skriver hun i en kommentar om situasjonen.

Hun sier at mange av hennes venner og kolleger er deprimerte og stressa. Når medier over hele verden melder om «russisk angrep innen 48 timer», så gjør det noe med folk.

– Vi har jo levd med krig i åtte år, men dette påvirker mennesker. Jeg kjenner mange som ikke orker å forholde seg til nyheter lenger, det blir for tøft, sier hun.

Anna Myroniuk er en av grunnleggerne av nystartede Kyiv Independent, som dekker ukrainsk politikk og samfunnsliv.

Redd for iscenesettelse

EU advarte sist søndag mot at stadig mer informasjon til støtte for det som ser ut som fabrikkerte påskudd for militær opptrapping i Ukraina, manipuleres.

– EU er svært bekymret for at iscenesatte hendelser brukes som et påskudd for en mulig militær eskalering, sier unionens utenrikssjef Josep Borrell i en uttalelse.

Advarselen kom etter at statlige russiske medier publiserte ubekreftede meldinger om krigshandlinger i Øst-Ukraina, der deler er kontrollert av prorussiske separatister.

Russiske medier anklaget Kyiv for å planlegge et angrep på de opprørskontrollerte regionene i Donbas i Øst-Ukraina.

Krigsfrykten tar folk tilbake til 2014 og hendelsene som tvang familien til Anna Myroniuk til å forlate hjemstedet Donetsk. Her er hun fra en reportasjetur til fronten for ukrainsk fjernsyn i 2017. ((Privat))

Vant til falske nyheter

Myroniuk merker omfanget og økningen av falske nyheter, feilinformasjon og falske flaggoperasjoner, men at de er vant til det fra russiske myndigheter.

Hun har hørt lignende historier og mistenker det samme: At det er iscenesettelser for å «rettferdiggjøre» en russisk invasjon.

– Å bo ved siden av Russland har lært oss å være forsiktige, på mange områder. Men propaganda fra russisk TV og fra prorussiske separatistgrupper blir verre og verre, sier hun.

Beroliger mor som gråter

Da Anna Myroniuk for flere år siden innså at det å reise hjem til Donetsk ville være umulig, hadde hun mange følelsesladde telefonsamtaler med moren. Hun bodde fremdeles i leiligheten Anna hadde vokst opp, i og Myroniuk sier hun bønnfalt moren om å flytte, men at det var ikke enkelt for henne å gi opp alt – en fin jobb, og hjemmet sitt.

– Vet du hva som er det verste? Å prøve å berolige moren din som gråtende spør: Kommer han til å invadere? Det tar deg tilbake til nøyaktig samme samtale du hadde med henne i 2014 under hendelsene som tvang henne til å forlate Donetsk. Hun mistet «alt» hun hadde.

Det skrev Anna Myroniuk på Twitter lørdag. Moren flyttet til hovedstaden i 2014, men halvparten av familien ble igjen.

– Jeg fikk aldri sagt farvel til byen min, jeg bare pakket ryggsekken og dro. Jeg skulle jo tilbake, sier Anna.

– Ingen vet hva Putin kan finne på

Hun mener situasjonen nå er uforutsigbar. Det korte svaret på hva som kan skje er: Vet ikke.

– Den eneste som vet, er Putin. Men selv ikke han er 100 prosent sikker på hva han vil gjøre. Ingen vet hva Putin kan finne på. Han kan være spontan og plutselig ta en avgjørelse. Og det er farlig, sier Anna Myroniuk.

Hun er svært tydelig på at Russland ikke bare er et problem for Ukraina, men for hele verden. Hun beskriver Putin som aggressiv og uforutsigbar, og Russland som ikke respekterer andre lands lover og menneskerettigheter.

– Verdens ledere må forene seg og lære Putin en lekse – han kan ikke oppføre seg sånn. De må bli tøffere. Ukraina kommer til å motstå, men da må også verden gjøre det, sier hun. (Vårt Land)

---

Ukraina

Republikk med 41 millioner innbyggere (ikke inkludert Krim-halvøya).

Nest største landet i Europa etter Russland.

Ukraina var en del av det russiske imperiet fra slutten av 1700-tallet fram til revolusjonen i 1917.

Erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen 24. august 1991.

President Volodymyr Zelenskyj har ledet landet siden mai 2019. I 2014 ble Krim-halvøya annektert av Russland.

Russland støtter også opprørerne i Øst-Ukraina, og den russiske Dumaen gikk sist tirsdag inn for å anerkjenne utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk.

Kilde: NTB

---