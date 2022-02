EU: Står klar til å svare hvis Russland anerkjenner separatister i Ukraina som uavhengige

– Mens vi har sittet i møte har vi fulgt diskusjonene i det russiske sikkerhetsrådet. Vi forstår at den endelige avgjørelsen ikke er tatt ennå. Vi forventer at Putin ikke anerkjenner de to utbryterrepublikkene. Vi vil reagere med en sterk samlet front om han gjør det, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell på en pressekonferanse i Brussel mandag kveld.

Russiske myndigheter har varslet at Vladimir Putin vil anerkjenne de to regionene etter å ha drøftet saken med det russiske sikkerhetsrådet mandag.

– Vi ber president Putin respektere folkeretten og Minsk-avtalene og venter at han ikke anerkjenner Donetsk og Luhansk som uavhengige regioner, sa Borrell etter et møte med EUs utenriksministre i Brussel.

– Vi er klare til å reagere som en sterk, samlet front i tilfelle han skulle bestemme seg for å gjøre det.