Dødstallet stiger til 165 etter jordskredet i Brasil

Redningsmannskaper jobber intenst med å lete etter flere omkomne. Det er uklart hvor høyt dødstallet vil stige, men det er ikke lenger håp om å finne flere overlevende, ifølge myndighetene.

Minst 28 av de omkomne er barn, opplyser politiet.

Værkaoset fortsetter å ramme Brasil. Et voldsomt regnvær skylte inn over den sørøstlige delstaten Espírito Santo søndag. Minst to personer har mistet livet i uværet her, opplyser beredskapsmyndighetene i delstaten, som grenser til delstaten Rio de Janeiro, hvor Petrópolis ligger.

Søndag sendte pave Frans sine kondolanser til Brasil og alle dem som er rammet av katastrofen.

Det voldsomme regnværet som utløste skredet, var det hittil siste i en lang rekke uvær som har rammet Brasil de siste tre månedene. Eksperter mener klimaendringer er en medvirkende årsak til det.

