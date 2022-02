Zelenskyj: Ukraina er Europas skjold mot Russland

– I åtte år har Ukraina vært et troverdig skjold. I åtte år har Ukraina holdt stand mot en av verdens største hærer, sa Zelenskyj i en tale på sikkerhetskonferansen i München og fortjener mer internasjonal støtte.

Ukraina fortjener mer internasjonal støtte, men verden har sviktet Ukraina fordi Europas sikkerhetsstruktur er ødelagt, hevdet han videre.

– Sikkerhetsarkitekturen i Europa er nesten ødelagt, og det er for sent å snakke om å fikse den, sa han og fordømte andre land for ikke å gi Ukraina den militære støtten som trengs.

Han kalte støtten som hittil er kommet, «mer som hostesaft enn som en god covid-medisin mot en reell trussel som kan ramme resten av Europa etter Ukraina».

