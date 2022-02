Tyskland og Ukraina advarer mot panikk

– Vi vet ikke om det er tatt noen beslutning om et angrep, sa utenriksminister Annalena Baerbock på sikkerhetskonferansen i München lørdag og la til at uansett er trusselen fra Russland mot Ukraina reell.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer mot panikk og søker å tone ned USAs dystre spådommer.

– Vi tror ikke vi trenger å få panikk, sa Zelenskyj i sin tale til sikkerhetskonferansen.

Han sa at det er vanskelig for ham å vurdere etterretningen som ligger bak USAs advarsel, men at han «stoler på ukrainsk etterretning, som forstår hva som går for seg langs våre grenser».

USAs president Joe Biden sa dagen før at han er overbevist om at Russlands president Vladimir Putin har bestemt seg for å angripe Ukraina. Det skapte frykt for at det kan bryte ut krig i Europa når som helst.

Baerbock appellerte til Putin om å trekke tilbake styrkene.

– Trekk tilbake styrkene, unngå skade på Russland og Ukraina, og la oss snakke, sa hun. Men samtidig unnlot hun å skrive under på USAs advarsler om en nær forestående invasjon.

– Det mest upassende man kan gjøre i krisesituasjoner, er å gjette eller anta, sa hun da journalistene ville ha hennes reaksjon på Bidens vurdering.

– Min oppfordring til alle er at vi ser nøye på fakta på bakken, sa hun og advarte mot målrettet desinformasjon.

