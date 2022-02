Separatistleder varsler masseevakuering fra Donetsk

Denis Pusjilin opplyser dette i en video lagt ut på YouTube og Telegram, der han også anklager ukrainske regjeringsstyrker for å forsøke å sprenge et oljedeponi i Olenivka.

– Fra i dag av er det organisert masseevakuering av befolkningen til Russland. Kvinner, barn og eldre vil bli evakuert først, sier Pusjilin, som anklager ukrainske regjeringsstyrker for å planlegge et angrep på Donetsk.

– Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil i den nærmeste framtid gi sine soldater ordre om å innlede en offensiv, sier Pusjilin, som har vært leder i Donetsk siden 2014.

Separatistlederen ber folk følge oppfordringen og samarbeide med myndighetene om evakuering, og han opplyser videre at myndighetene i Rostov-regionen i Russland har gjort forberedelser for å kunne ta imot alle som krysser grensa.

– Midlertidig flukt vil beskytte båre dere selv og slektningers liv og helse, sier Pusjilin i opptaket.

Nye anklager

Separatistene og regjeringen i Kyiv anklaget hverandre fredag på nytt for gjentatte brudd på våpenhvilen.

Ifølge separatistene angrep ukrainske regjeringsstyrker natt til fredag området med artilleri og ødela to transformatorstasjoner. En vei er også stengt som følge av angrepene, ifølge separatistene.

Den ukrainske hæren anklaget på sin side separatistene for over 20 brudd på våpenhvilen de siste timene, men heller ikke dette har latt seg bekrefte fra uavhengig hold.

Russisk støtte

Det bor drøyt 4,1 millioner mennesker i Donetsk-regionen, og flesteparten av dem er russisktalende.

Donetsk og Luhansk har vært kontrollert av separatister i snart åtte år. De mottar både økonomisk og militær støtte fra Russland, og det skal også være delt ut opptil 1 million russiske pass i de to regionene siden 2019.

Også i Luhansk

Separatistene i Luhansk varsler masseevakuering av sivile til Russland, slik også ledelsen i utbryterregionen Donetsk varslet fredag.

I en kunngjøring gjengitt av Luhansk Media Center beordrer Leonid Pasetsjnik lokale ledere å starte evakuering av sivile over grensa til Russland, og han forsikrer om at myndighetene i Rostov-regionen i Russland har gjort forberedelser for å kunne ta imot alle som kommer.

Tidligere fredag varslet også lederen i Donetsk at de har innledet masseevakuering av sivile av frykt for et nær forestående ukrainsk angrep.