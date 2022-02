Protestledere pågrepet i Ottawa

Onsdag ga politiet demonstrantene et ultimatum og gjorde det klart at alle som ikke fjernet seg frivillig ville bli pågrepet og risikerte å få lastebilene beslaglagt.

Dette så ikke ut til å ha noen effekt, og torsdag rykket store politistyrker inn i sentrum av byen. En større politiaksjon så ut til å være nær forestående.

På bevegelsens Twitter-konto heter det at Tamara Lich, en av arrangørene bak demonstrasjonen, er pågrepet, uten å ha gjort motstand.

Politiet har også pågrepet Chris Barber, en annen arrangør, bekrefter en talsmann for demonstrasjonen til The New York Times.

Demonstranter har også lammet trafikken ved flere grenseoverganger mot USA, men blokadene der er de siste dagene opphevet. I Ottawa har imidlertid demonstrantene holdt stand.

