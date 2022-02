Politibetjent dømt til to års fengsel for drap på svart 20-åring i Minnesota

49 år gamle Potter nektet straffskyld og hevdet at hun tok feil av elektrosjokkvåpenet sitt og pistolen da hun skjøt og drepte Daunte Wright.

I desember ble hun likevel funnet skyldig i forsettlig drap, og fredag fikk hun dommen. Den lyder på to års fengsel, noe som er under minimumsstraffen for drap i Minnesota.

Drapet på Wright utløste demonstrasjoner og uro og fant sted samtidig med rettssaken mot den hvite politimannen Derek Chauvin. Han ble senere dømt for drapet på den svarte amerikaneren George Floyd, noe som utløste en stor protestbølge mot rasisme og politivold.

Ubevæpnet

Wright var ubevæpnet da han ble drept, men motsatte seg å bli påført håndjern. Da han startet bilen i et fluktforsøk, avfyrte Potter de dødelige skuddene mot ham.

Det hele ble filmet og i videoen roper hun «taser», engelsk for elektrosjokkvåpen, idet hun trekker av.

Bildene viser imidlertid at det er få likheter mellom pistolen Potter benyttet, og det gule elektrosjokkvåpenet hun sier at hun trodde hun benyttet.

Drept på nytt

Wrights mor var dypt skuffet da dommer Regina Chu avsa straffen fredag.

– Potter drepte sønnen min, og i dag ble han drept på nytt av rettsvesenet, sa Katie Wright.

Chu begrunnet den lave straffen med at det var mange formildende omstendigheter rundt drapet. Hun viste blant annet til at Potter var i tjeneste og at hun på lovlig vis forsøkte å pågripe Wright da hun tok feil av elektrosjokkvåpenet og pistolen.

– Dette er en av de tristeste sakene jeg har hatt i løpet av mine 20 år som dommer. På den ene siden har vi en ung mann som ble drept, og på den andre siden har vi en respektert politiveteran med 26 års tjeneste bak seg, som gjorde en tragisk feil ved å trekke pistolen i stedet for elektrosjokkvåpenet sitt, sa Chu.