Nye anklager om angrep i Øst-Ukraina

Det ukrainske militæret sier separatistene har brutt våpenhvilen 20 ganger mellom midnatt og klokken 9 lokal tid fredag.

De prorussiske separatistene hevder på sin side at regjeringsstyrkene har beskutt dem 27 ganger.

Vestlige land frykter at Russland skal bruke angrep eller påståtte angrep i Øst-Ukraina som et påskudd til å invadere landet.

Også torsdag beskyldte partene hverandre for en rekke våpenhvilebrudd. Et av separatistenes artilleriangrep rammet en barnehage, hvor to ansatte skal ha blitt skadd.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at de planlegger en invasjon av Ukraina. Men den russiske ambassadøren til EU har varslet motangrep hvis russere i Øst-Ukraina blir drept.

I tillegg har president Vladimir Putin varslet «militærtekniske tiltak» hvis han ikke får gehør for sine sikkerhetspolitiske krav. Et av de viktigste er at Ukraina aldri må bli Nato-medlem.

Hva slags «tiltak» det konkret er snakk om, er uklart.

