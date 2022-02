Går mot gjenåpning - vaksinepåbud usikkert

20. mars er dagen Tyskland så godt som gjenåpner landet igjen og dropper de aller fleste restriksjoner. Kansler Olaf Scholz ble enig med de 16 delstatslederne denne uka, og går dermed lenger enn hva helseministeren nylig antydet, melder Politico.

Kansler Olaf Scholz kunne nylig varsle store lettelser. Vaksinepåbudet som han har ønsket seg, er det usikkert om blir noe av. (MICHELE TANTUSSI/AFP)

Tyskland følger dermed sine naboland:

Sveits droppet nesten alle restriksjoner over natten onsdag, bortsett fra isolasjonskrav for smittede og enkelte steder med innendørs munnbindkrav.

Østerrike vil 5. mars droppe så godt som alle restriksjoner bortsett fra enkelte svært spesielle situasjoner.

Flere letter på tiltak

Fra før av har som kjent både Norge, Sverige og Danmark fjernet alle restriksjoner. Finland har også fjernet de fleste. Storbritannias statsminister Boris Johnson har tidligere varslet at Englands restriksjoner kan bli fjernet 24. februar.

Også Portugal har nettopp varslet store lettelser. Torsdag kunngjorde regjeringen at kravet om at man må være vaksinert, har gjennomgått covid-sykdom eller vise fram en negativ koronatest for å komme inn på blant annet hoteller og restauranter, skal droppes.

I tillegg fjernes maksgrenser på kapasiteten mange steder, og det samme gjør testkrav for inngang til sportsarrangementer, nattklubber og barer. Det vil fortsatt være påbud om munnbind innendørs på offentlige steder.

– Dette er et ytterligere steg mot det normale livet som ble stjålet fra oss for nesten to år siden, sier Mariana Vieira da Silva i den portugisiske regjeringen.

Nest etter Irland har Portugal den høyeste vaksineringsgraden blant alle land i EU og EØS: Hele 94 prosent av alle over 18 år er fullvaksinert i Portugal, ifølge EUs statistikk.

Til tross for høye smittetall med omikron i Europa, har Verdens helseorganisasjon (WHO) gitt optimistiske signaler. Europa kan snart komme inn i en lang rolig periode i pandemien, takket være at mange har beskyttelse, at omikron gjør færre alvorlig syke og det varme vårværet kommer, sa Hans Kluge, Europa-direktør for WHO nylig.

Vaksinepåbud usikkert

Samtidig som Tyskland varsler fjerning av tiltak, ser det ut til at det er mer usikkert enn før om landet vil innføre vaksinepåbud. Det er usikkert om dette nå vil få flertall i nasjonalforsamlingen Bundestag. Kansler Olaf Scholz, som er fra det sosialdemokratiske partiet SPD, er blant dem som har sagt at han mener dette er nødvendig for å sikre best mulig vaksineringsgrad og komme ut av epidemien, og planen var at dette skulle debatteres i Bundestag i mars.

Denne prosessen er nå forsinket, noe som kan bety at saken ikke kommer til siste fase i nasjonalforsamlingen før slutten av mars. Da har landet etter planen som nevnt gjenåpnet det meste, og om smittetrenden fortsetter, er smitten da mindre. Spørsmålet er da hvor stor støtten vil være for et tiltak som er svært kontroversielt fra før.

– På grunn av ulike syn i koalisjonen, har regjeringen ikke lagt fram et lovforslag om obligatorisk vaksinering. Som et resultat av det, er ikke saken lenger umiddelbart presserende for befolkningen, sier Frank Brettschneider, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Hohenheim, til Politico.

Tyskland har en god vaksinegrad allerede; 89,6 prosent av alle voksne over 18 år er fullvaksinert, ifølge EUs statistikk. Det betyr at landet er på åttendeplass i EU og EØS på dette målet. Landet kommer omtrent likt ut i forhold til de andre landene på oversikten over andelen over 18 år som har fått boosterdose: 66 prosent har fått det.

Det er usikkert om det blir noe av et vaksinepåbud for alle voksne, og om det i tilfelle kommer til å bli håndhevet med det første. Det kristeligdemokratiske partiet, CDU, som nå er i opposisjon, har foreslått at vaksinering kun blir påbudt dersom det kommer nye varianter som gjør at det nødvendig.

