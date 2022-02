Stoltenberg frykter Russland iscenesetter påskudd for å invadere Ukraina

Uttalelsen kom på en pressekonferanse i Brussel torsdag.

– Vi vet fortsatt ikke hva Russlands intensjoner er, eller hva som kommer til å skje, men vi vet at Russland har samlet den største styrken vi har sett i Europa på en årrekke i og rundt Ukraina. Vi vet også at russiske etterretningsoffiserer jobber i Ukraina, de er i Donbass. Vi har sett forsøk på å iscenesette påskudd, falskt flagg-operasjoner, som en unnskyldning for å invadere Ukraina, sa han.

– Dette er bekymringsfullt, sa Stoltenberg.

[ Ukraina avviser påstand om angrep på prorussiske separatister ]

Uttalelsen kommer etter at Russland torsdag hevdet at ukrainske regjeringsstyrker skjøt mot prorussiske separatister øst i landet, noe Ukraina har avvist. En talsmann for regjeringsstyrkene sier at det er de som er blitt beskutt med artilleri og andre forbudte våpen – uten å besvare ilden, skriver nyhetsbyrået Reuters.

