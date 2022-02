Pelosi besøkte Abbas i Ramallah

Ifølge den 86 år gamle presidentens kontor snakket de to om viktigheten av å gjenoppta forhandlingene om en tostatsløsning, som har ligget på is i over ti år.

Abbas anklaget under møtet Israel for å undergrave muligheten for en tostatsløsning og viste blant annet til at de ulovlige bosetningene i de okkuperte områdene stadig utvides.

Palestinske myndigheter brøt all kontakt med Washington under tidligere president Donald Trump, som blant annet anerkjente Israels rett til okkuperte Øst-Jerusalem og kuttet all bistand til palestinerne.

Upopulær

Etter at demokraten Joe Biden flyttet inn i Det hvite hus for et drøyt år siden, er bistanden gjenopptatt. Men Biden har ikke omgjort de andre kontroversielle beslutningene til Trump.

Palestina har ikke holdt valg siden 2006 og meningsmålinger viser at Abbas og myndighetene i Ramallah er historisk upopulære blant palestinerne.

USA ønsker imidlertid å holde den Fatah-dominerte ledelsen på Vestbredden ved makten av frykt for at Hamas, som vant valget på Gazastripen i 2006, skal overta også der.

Israel-støtte

Pelosi og en gruppe andre demokrater hadde tidligere torsdag også et møte med Israels statsminister Naftali Bennett, som takket henne for «støtten til Israel».

Ifølge Pelosis kontor forsikret også hun at Israel har USAs fulle støtte.

– Vi bekreftet nok en gang USAs forpliktelse til en rettferdig og varig tostatsløsning som vil gi økt sikkerhet og stabilitet både for Israel, palestinerne og deres naboer, heter det i en uttalelse fra Pelosis kontor.

