Over halvparten av britene mener Johnson har gjort en dårlig jobb

I målingen Ipsos utførte forrige uke, svarer 54 prosent at de mener Johnson har gjort en dårlig jobb så langt, skriver nyhetsbyrået PA. Omtrent like mange sier de vil støtte en mistillitsvotering over Johnsons lederskap.

Mindre enn en tredel av befolkningen mener han gjør en god jobb.

Andelen som er misfornøyd med styringen av landet, har gått opp hele 13 prosentpoeng på et år. I fjor svarte 41 prosent at de mente Johnson gjorde en dårlig jobb.

Opinionsmålerne sier de siste resultatene viser en varig nedadgående trend for statsministeren.

Målingen er foretatt mens skandalen om påståtte koronaregelbrudd ved statsministerens kontor fortsetter. London-politiet etterforsker tolv fester som skal ha blitt holdt mens landet var koronastengt.

