Tyskland begynner gjenåpningen

Scholz diskuterte onsdag situasjonen med regionale ledere og konstaterte at smittetoppen nå ser ut til å være passert.

Ifølge den tyske statsministeren vil «en stor del av de nåværende restriksjonene» bli avviklet i tre steg fram mot 20. mars.

Det første steget innebærer at taket på ti personer i private sammenkomster blir opphevet for dem som er fullvaksinert eller som har hatt covid-19. For uvaksinerte er det fortsatt forbudt å møte flere enn to personer utenfor egen husholdning, og dette forbudet vil gjelde i én måned til.

Tyske butikker får åpne dørene igjen, også for uvaksinerte, men munnbind er påbudt, og myndighetene anbefaler munnbind med ekstra høy beskyttelse, såkalt FFP2-munnbind.

Restauranter og hoteller

4. mars får restauranter og hotell slippe inn uvaksinerte igjen, så sant de kan framvise negativ koronatest. Nattklubber får også åpne, men kun for dem som har tatt minst tre vaksinedoser eller som kan dokumentere at de har testet negativt.

Antallet personer som kan delta under store arrangementer, inkludert sportsarrangementer, vil bli økt fra samme dato, men også der må man ha tatt tre vaksinedoser eller vise negativ test for å slippe inn.

Hjemmekontor

Det siste steget i gjenåpningen innebærer at de gjenværende restriksjonene gradvis blir fjernet fram til 20. mars, inkludert påbudet om bruk av hjemmekontor for alle som kan benytte seg av dette.

Etter den tid vil kun helt grunnleggende tiltak bli videreført, som påbud om bruk av munnbind på tilstelninger innendørs og offentlig transport.

Det er også enighet om å beholde kravet om sosial distanse, ifølge Scholz.

