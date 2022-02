Stoltenberg frykter «ny normal»

– Russerne har demonstrert at de er villig til å utfordre noen av de grunnleggende prinsippene for sikkerheten vår, sa Stoltenberg på en pressekonferanse ved Natos hovedkvarter i Brussel onsdag.

– Jeg beklager å måtte si at dette er den nye normalen i Europa, sa han.

Stoltenberg viste til Russlands krav om at Nato må stanse utvidelsen og lukke døra for framtidig medlemskap for Ukraina. Det er i strid med hvert lands rett til å velge sin egen skjebne, fastholdt han.

– De har faktisk foreslått en juridisk bindende avtale som strider mot disse prinsippene.

Samtidig har Russland samlet en militær styrke ved grensa til Ukraina som ifølge Stoltenberg savner sidestykke etter den kalde krigens slutt – tilsynelatende for å skremme Europa til å gå med på kravene.

– Det er en ny normal som strider med grunnprinsipper som har vært viktige for sikkerheten og stabiliteten i Europa i årtier, sa han.

Stoltenberg la til at det fortsatt er usikkert hva som vil skje i Ukraina.

– Men situasjonen har allerede vist at vi står overfor en europeisk sikkerhetskrise, advarte han.

