FN: Halvparten av Somalias barn truet av sult

– Underernæringen er nå på et kritisk nivå. Det må straks handles. Om man venter til det blir verre, eller til det er erklært hungersnød, kan det være for sent, sier Victor Chinyama som er talsperson for Unicef i Somalia.

Afrikas Horn er rammet av den verste tørken på flere tiår, og Somalia er aller hardest rammet. Ifølge FN er hver fjerde innbygger, 4,1 millioner mennesker, nå avhengige av matvarehjelp utenfra for å overleve.

Høy pris

Barna betaler den aller høyeste prisen, og 1,4 millioner somaliske barn vil innen utgangen av året lide av akutt underernæring dersom de ikke får hjelp, ifølge Chinyama.

– Av disse må 330.000 få behandling for akutt, alvorlig underernæring, sier han.

Unicef trenger øyeblikkelig 7 millioner dollar, drøyt 62 millioner kroner for å behandle kritisk underernærte barn, sier Chinyama.

Alvorlig underernærte barn kan få skader for livet og har elleve ganger så høy risiko for å dø av diaré og sykdommer som meslinger, ifølge Unicef.

På flukt

Tørken har siden november også drevet rundt 500.000 somaliere på flukt fra sine hjem, på desperat leting etter vann og mat. Disse kommer i tillegg til de 2,9 millioner internflyktningene landet hadde fra før.

Flyktningbarn risikerer å ende opp som barnesoldater i væpnede grupper som al-Shabaab. Unicef anslår at rundt 1.200 somaliske barn led denne skjebnen i fjor.

