Flere land letter på tiltak

Den nylige gjenåpningen i Norge, Sverige og Danmark har vekket oppsikt internasjonalt, fordi smittespredningen fortsatt er høy. Men kombinert med at omikron er mildere, er den høye vaksineringsgraden i skandinaviske land trukket fram som en årsak til at myndighetene kunne åpne opp.

Da Norge åpnet opp igjen, kom helseminister Ingvild Kjerkol rett fra et internasjonalt EU-møte med helseministere fra andre land.

– De synes vi går langt med å åpne. For dem er situasjonen mer krevende. Færre er vaksinert og konfliktnivået er høyere. Jeg blir ydmyk og takknemlig når jeg reflekterer over tilliten mellom befolkning og myndigheter i Norge, sa Kjerkol til Aftenposten.

Mange ligger høyt

Det stemmer at skandinaviske land har svært høy vaksineringsgrad blant voksne, og befinner seg i den øvre enden av skalaen i Europa. Men vi er likevel ikke i en særstilling sammenlignet med landene i EU. Faktisk er det flere land som har like høy eller høyere vaksineringsgrad enn Norge når man ser på EUs statistikk over graden av fullvaksinerte over 18 år.

Dette er landene med høyest fullvaksineringsgrad blant voksne i EU og EØS-området (over 90 prosent):

Irland: 94,4 prosent

Portugal: 94 prosent

Malta: 93.5 prosent

Island: 92,2 prosent

Norge: 91,4 prosent

Frankrike: 91,2 prosent

Danmark: 91,2 prosent

Flere land følger tett bak, med nær 90 prosent fullvaksinerte voksne: Tyskland (89,1), Belgia (88,8), Finland (87,4) Kypros (86,3), Sverige (86,2), Spania (85,7), Italia (85,5).

Når man ser på statistikken over vaksineringsgrad for hele befolkningen, ligger 10 land høyere enn Norge av de totalt 30 landene i EU og EØS, viser statistikken. Det er trolig fordi mange land i større grad har vaksinert barn.

Ser man på smittetrykket de siste 14 dagene, er det dessuten mange land som ligger lavere enn Norge blant landene i EU og EØS. Gjennomsnittet for området denne perioden er 2.547 smittede per 100.000, mens tallet for Norge er 3.840. Innrapporterte smittetall er i imidlertid avhengig av testkapasitet og testregler til enhver tid i hvert enkelt land, og er derfor ikke alltid helt representative.

Flere åpner mer opp

Nå har da også en rekke land i Europa varslet en gjenåpning eller store lettelser på restriksjonene, men det varierer sterkt fra land til land hvor langt de går:

Tyskland vil fjerne de aller fleste koronarestriksjonene i mars, ifølge et utkast til en offisiell plan som må godkjennes av de føderale myndighetene og delstatsmyndighetene.

I England vil trolig alle gjenværende restriksjoner fjernes i slutten av februar, en måned før de egentlig går ut. England har allerede få restriksjoner, og når de siste fjernes, innebærer det også at påbudet om isolasjon for smittede fjernes.

Nederland planlegger å fjerne mange av koronarestriksjonene i landet. Den foreløpige planen at stadioner, teatre, kinoer og restauranter kan åpne igjen nesten helt uten restriksjoner. Trolig vil bruken av koronapass forsvinne før slutten av måneden sammen med krav om munnbind og krav om å holde avstand.

Finland fjernet de fleste koronarestriksjonene mandag, men ikke alle. Først i begynnelsen av mars skal alle restriksjoner etter planen være fjernet.

Alle gjenværende lovfestede koronarestriksjoner i Nord-Irland blir fjernet og erstattet av veiledende anbefalinger. Men det vil fortsatt være krav om bruk av munnbind på offentlige steder og framvisning av koronapass for inngang på utesteder.

Belgia letter på tiltakene, men holder fortsatt på en del restriksjoner. Landet går fra kode rød til oransje fra 18. februar. Da blir det slutt på at hjemmekontor er påbudt for dem som kan, men det vil fortsatt være anbefalt. Det blir slutt på begrensninger på åpningstider og antall gjester ved bordet på serveringssteder, og det blir slutt på munnbind for barn under 12 år i skolene.

Frankrike har også begynt lettelser. Landet vil ikke lenger påby folk å bruke munnbind innendørs på restauranter og lignende fra og med 28. februar, men vil beholde kravet for kollektivtransport og innendørsområder der koronapasset ikke brukes.

Italia går svært sakte fram: Nylig ble påbudet om munnbind utendørs avsluttet, bortsett fra når man er i folkemengder.

