EU har kriseplan om Russland kutter i gassforsyningene

EU frykter at Russland, som forsyner 90 prosent av gassen til EU, vil strupe sine forsyninger til kontinentet for å utøve politisk press mot unionen, som har truet med sanksjoner dersom Russland invaderer Ukraina.

Kommisjonen har derfor snakket med store gasseksportører som USA, Qatar og Egypt om å øke leveransene, ifølge von der Leyen. NTB omtalte forrige uke at også Norge har vært involvert i samtalene, men at svaret da hadde vært nei.

I tillegg har det vært samtaler med land som Japan og Sør-Korea om å kjøpe deres kontrakter. For eksempel kan tankskip med flytende gass fra Qatar rutes om til Europa og ikke Japan. Ved bruk av slike metoder importerte EU rekordmye gass i januar, sier von der Leyen.

Det er også fordelaktig for EU at unionen har utvidet sitt nettverk av rørledninger og økt kapasiteten ved gassterminalene etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

– Modellene våre viser nå at vi holder oss på den sikre siden ved en begrenset forsyning eller ytterligere begrensninger i leveransene fra Gazprom, sier von der Leyen, med henvisning til Russlands statseide gasselskap.

Ukraina-krisen medfører en tydelig risiko for kutt i gassforsyningene, og skulle det bli totalt stans i forsyningene, må det nødtiltak til, sier von der Leyen.

Hun legger imidlertid til at våren ikke er langt unna, og at mildere temperaturer vil gjøre at det trengs mindre energi til oppvarming.

